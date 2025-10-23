Gaziantep’te arkadaşı tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

  1. Ekonomim
Gaziantep'te 20 Ekim'de akşam saatlerinde tartıştığı arkadaşı A.A. tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 13 yaşındaki Fatih Demir, tedavi gördüğü hastanede üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta bulunan Fatih Demir ile arkadaşı A.A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada A.A., bıçakla Fatih Demir’i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Demir, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Demir, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Demir, üç günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Fatih Demir'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.A. tutuklanarak cezaevine konuldu.

