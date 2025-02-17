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Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyeden kısa süre önce işten çıkarılan Erol K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ekici, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
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Gaziantep'teki olay, Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde meydana geldi.

İşten çıkarılan personel Başkan yardımcısı ile tartıştı

Kısa süre önce işten çıkarılan Erol K., müzenin önünde belediye başkan yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Tartışma sırasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı. Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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