Gaziantep'te çöp konteynerinde çuvala konulmuş kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te çöp konteynerine atılmış bir çuval içerisinde ceset bulundu. Cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi.

Genç kadının cesedi çöp konteynerinde bulundu: Öldürülüp çuvalla atılmış

Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.