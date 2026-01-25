Gaziantep'te deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Nurdağı (Gaziantep)
Tarih:2026-01-25
Saat:19:13:26 TSİ
Enlem:37.14083 N
Boylam:36.92139 E
Derinlik:7.82 km
