  Gaziantep'te deprem: AFAD büyüklüğünü açıkladı
AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19.13'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Depremin derinliği 7.8 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 