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Gaziantep'te depremin yıl dönümü nedeniyle eğitime ara verilecek

Gaziantep'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ikinci yıl dönümünde eğitim öğretime 1 gün ara verilecek.

Haber Merkezi
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Gaziantep'te depremin yıl dönümü nedeniyle eğitime ara verilecek
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Gaziantep'te depremin ikinci yılı dolayısıyla 6 Şubat'ta okullarda eğitime ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, deprem felaketinin yıl dönümü münasebetiyle 6 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Depremin yıl dönümü için anma programları yapılacak

Açıklamada, "Ayrıca, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar da 6 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır." denildi.

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