Gaziantep’te enerji arzı normale döndü

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamada, 10 Şubat'ta Gaziantep'in Basınç Düşürme İstasyonuna doğal gazın ulaştığı belirtildi. Şehirde kaçak tarama kontrolleri ve doğal gaz verme çalışmaları tamamlanarak 19 Şubat pazar günü itibarıyla faaliyetlerin normale döndüğü kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım Şirketi olarak diğer dağıtım şirketleri ile sayaç okuma firmamız ve iç tesisat firmalarından alınan destekle oluşturduğumuz 300 kişilik ekip ve 170 araç ile il genelinde yaklaşık 4 bin kilometrelik boru hattında gerçekleştirilen testler ve alınan güvenlik tedbirlerini takiben tüm şebekeye ve binalara doğal gaz arzı sağlanmıştır.

Gaz verme kontrolleri sırasında konutlarında bulunamayan vatandaşlar, kapılarına bırakılan not ve SMS mesajı ile Zorlu Enerji internet sitesi üzerinden konutlarına gaz alma işlemini başlatmak üzere başvuru yapabilecekleri konusunda bilgilendirilmişlerdir."​​​​​​​