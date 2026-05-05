Gaziantep'te fırtına ve sağanak enerji hatlarında hasara neden oldu

Gaziantep’te önceki gün etkili olan yoğun yağmur yağışı, Şehitkamil ilçesine bağlı Beykent Mahallesi Gaziler Caddesi’nde bir apartmanda faciaya neden oldu. Şiddetli yağışa dayanamayan binanın çatısı çöktü. Çöken çatıdan savrulan parçalar çevredeki dairelerin camlarını patlatırken, bazı evler su altında kaldı, sokaktaki arabalarda hasar oluştu. Ayrıca 127 elektrik direği yıkıldı, 67 direk arası iletken hasar gördü.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yaşanan afet sonrasında ilimizde elektrik dağıtım şirketine ait 127 yüksek ve alçak gerilim direği yıkılmış ve 67 direk arası iletkenin hasar aldığı tespit edilmiştir. Enerji arzının sağlanabilmesi amacıyla diğer illerden alınan ekip ve jeneratör destekleri sonrasında alternatif şebeke unsurları kullanılarak enerji temini çalışmaları yapılmıştır. Akabinde onarım süreci başlamış ve kalıcı elektrik için 233 personel tarafından çalışmalar sürdürülmüştür."

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, iletim hatları daha yoğun hasar gördü. Burak, Gazikent, Belkız, Yeditepe, Bedir, Kızılhisar, Kıbrıs, Dumlupınar ve Güzelvadi mahallelerinde ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Açıklamada ayrıca, "Söz konusu mahallelerde yaşanan lokal sorunların giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarına devam etmekte olup, bugün akşam saatlerine kadar enerji arzının tamamen sağlanması hedeflenmektedir. İlgili şirket tarafından çalışmalar yürütülmekte, valiliğimiz süreci yakından takip etmektedir" denildi.