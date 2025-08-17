Gaziantep’te geri dönüşüm tesisinde büyük yangın

  1. Ekonomim
Gaziantep’te bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi dumanların gökyüzünü kapladığı yangına müdahale ediyor.

Yangın, Gaziantep ikinci organize Sanayi bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisi çıktı. İddiaya göre bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tesisi tamamen sardı. Durumu fark edilmesi üzerine 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.

Yangına müdahale devam ediyor

Yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun duman bulutu kaplarken dumanlar şehrin hemen hemen her noktasından görülüyor. Yangınına müdahale sürüyor.

