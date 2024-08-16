Gaziantep'te halı fabrikasında büyük yangın

Yangın, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sabah 4.00 sıralarında başlayan yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tamamına yayılan yangına 200 personel ve araçla müdahale ediyor.

Yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi müdahale ederken ilçe belediyeleri de su tankerleri ile destek veriyor.

Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.