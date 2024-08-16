  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gaziantep'te halı fabrikasında büyük yangın
Takip Et

Gaziantep'te halı fabrikasında büyük yangın

Gaziantep'te bir halı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep'te halı fabrikasında büyük yangın
Takip Et

Yangın, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir halı fabrikasında çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sabah 4.00 sıralarında başlayan yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tamamına yayılan yangına 200 personel ve araçla müdahale ediyor.

Yangına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Organize Sanayi Bölgesi itfaiyesi müdahale ederken ilçe belediyeleri de su tankerleri ile destek veriyor.

 

Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kaplarken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gündem
Sokak röportajının ardından tutuklanan Dilruba Y. için jet iddianame
Sokak röportajından sonra tutuklanmıştı: Jet iddianame
ORGENERAL ALİ ÇARDAKÇI KİMDİR? JGK Ali Çardakçı aslen nereli, kaç yaşında?
ORGENERAL ALİ ÇARDAKÇI KİMDİR? JGK Ali Çardakçı aslen nereli, kaç yaşında?
Bodrum’da kanlı ev baskını: İki ölü
Bodrum’da kanlı ev baskını: İki ölü
16 AĞUSTOS 2024 ATAMA KARARLARI: Resmi Gazete Jandarma, EGM atamaları tam liste
16 AĞUSTOS 2024 ATAMA KARARLARI: Resmi Gazete Jandarma, EGM atamaları tam liste
Düzce Jandarma Komutanı Mustafa Tetik oldu
Düzce Jandarma Komutanı Mustafa Tetik oldu
3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
3 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı