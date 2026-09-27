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Gaziantep'te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otobüs kazası oldu, ilk bilgilere göre kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Gaziantep'te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.