Gaziantep'te otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otobüs kazası oldu, ilk bilgilere göre kazada 7 kişi yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.