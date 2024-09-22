Gaziantep’te tur otobüsü devrildi: Yaralılar var
Gaziantep TAG Otoyolu'nda bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
AA
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M.E.Ç. yönetimindeki 27 AZ 203 plakalı tur otobüsü Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücünün de aralarında bulunduğu 20 kişi Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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