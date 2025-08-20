Gaziantep'te üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Gaziantep'te Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, bir otomobille çarpıştı. Otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybederken üç kişi yaralandı.
Gaziantep'te 2 otomobille yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
M.S. yönetimindeki Hatay-Gaziantep arası yolcu taşıyan minibüs, Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen otomobillerle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Demir, hayatını kaybetti. Yaralanan üç kişi, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, ekiplerin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.