Gaziantep’te uçuşlara kar engeli

Kent, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. İl genelinde okullar tatil edilirken, yetkililer de vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen birçok kişi araçlarıyla yollarda kaldı.

Uçuşlar saat 12:00’ye kadar iptal

Öte yandan Gaziantep Havalimanı, saat 12.00’ye kadar uçuşlara kapatıldı. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle Gaziantep Havalimanı bugün saat 12.00'a kadar uçuşlara kapatılmıştır.” denildi.