  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gaziantep'te yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var
Takip Et

Alınan bilgiye göre, Nizip Sanayi Sitesi 14. Cadde'de tamiratı yapılan yakıt tankeri bilinmeyen nedenle patladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Nizip Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tamirhanede, bir tankerin oksijen kaynağı ile kesilmesi esnasında tanker içerisinde sıkışan gazın patlaması neticesinde maalesef olay yerinde bulunan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 3 vatandaşımız yaralanmıştır."

Yaralıların Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildiren Çeber, "Olay yeri inceleme ekiplerimiz araştırmalarına devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gündem
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bir çocuk pantolonun satışı yasaklandı
Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bir çocuk pantolonun satışı yasaklandı
Kayseri’ye 1,6 milyar dolar yatırımla Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kuruluyor
Kayseri’ye 1,6 milyar dolar yatırımla Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB kuruluyor
Ramazan Bayramı’nda piyasaya süreceklerdi! 17 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi
Ramazan Bayramı’na hazırlanıyorlardı! 17 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi
Narin Güran cinayetinde iki dava birleştirildi
Narin Güran cinayetinde iki dava birleştirildi
Sahte emeklilik operasyonu: 1'i doktor 8 kişi gözaltında
Sahte emeklilik operasyonu: 1'i doktor 8 kişi gözaltında
Bakan Işıkhan: İşgücü piyasasına yönelik politikalarımız sürecek
Bakan Işıkhan: İşgücü piyasasına yönelik politikalarımız sürecek