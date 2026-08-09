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Gaziantep’teki 4.5 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı

Gaziantep Nurdağı'nda saat 03.42’de meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Gaziantep’teki 4.5 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.42’de merkez üssü Gaziantep’in Nurdağı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Karşıyaka Mahallesi'ndeki 4 katlı konutlardaki dairede görülen sarsıntı, görüntülerde yer aldı.