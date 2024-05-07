Gaziantep'teki katliam gibi kazada yeni gelişme! Beton mikser sürücüsü tutuklandı
Gaziantep'te, beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsünü biçtiği kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili gözaltına alınan beton mikserin sürücüsü Mehmet Göğüş, tutuklandı.
Mehmet Göğüş'ün yönetimindeki beton tankeri, Hatay'dan Gaziantep'e gitmek üzereyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçmesiyle İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyir eden Latif Örs'ün yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı.
Tanker sürücüsü tutuklandı
Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin 4'ünün öğrenci olduğu öğrenildi. Kazada ölen 8'i kadın 9 kişi defin işlemleri gerçekleşirken olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gözaltına alınan beton mikserin sürücüsü Mehmet Göğüş tutuklandı.