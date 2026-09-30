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Gaziantep'teki kazada can kaybı 8'e yükseldi

Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı böylelikle 8'e çıktı.

Haber Merkezi
AA
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Gaziantep'teki kazada can kaybı 8'e yükseldi
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Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep-Osmaniye kara yolunun kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında 27 Eylül'de meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralananlardan 3 yaşındaki Kerem Gökşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada ölenlerin sayısı böylelikle 8'e yükseldi.

Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 27 Eylül'de meydana gelen kazada 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü ile 31 AHB 98 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 7 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

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