Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem! Birçok ilden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmuyor

AFAD, sarsıntının Gaziantep’in yanı sıra Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay gibi çevre illerde de hissedildiğini, an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını ve bölgedeki saha tarama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirterek depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çiftçi: Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.08'de meydana gelen depremin Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildiğini belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."