Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında Hakan Bahçetepe için tahliye talebi

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Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından ayrılarak İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında, savcının esas hakkındaki mütalaası dosyaya sunuldu. Mütalaada, 4 Mayıs ve 7 Eylül 2024 tarihlerinde yaşandığı öne sürülen iki ayrı rüşvet iddiasına ilişkin taleplere yer verildi.

Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş’ın iki ayrı “rüşvet verme” suçundan cezalandırılması istendi. Ancak savcılık, Aktaş’ın söz konusu eylemleri soruşturma başlamadan önce bildirdiği gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve hakkında ceza verilmemesini talep etti.

İhaleye fesattan 2 yıl 8 ay hapis

Aktaş, 24 Ağustos 2026’da karara bağlanan ve 200 sanığın yargılandığı ana davada “rüşvet” suçlamalarından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almamıştı. Mahkeme, Aktaş’ın “örgüt kurma” suçundan beraatine, “ihaleye fesat karıştırma” suçundan ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Savcılıktan Hakan Bahçetepe için 12 yıla kadar hapis ve tahliye talebi

Savcılık, 16,5 aydır cezaevinde bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin ise “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bununla birlikte tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

Bahçetepe hakkında “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarından ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat istendi. Savcılık ayrıca Bahçetepe’nin eşi Gözde Bahçetepe ile kayınpederi Aziz Lal’in de “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan beraatlerini talep etti.