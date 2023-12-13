Gazoz fabrikasında kimyasal maddeden zehirlenen 5 işçiden 2'si hayatını kaybetti

Niğde Gazozu fabrikasında kimyasal maddeden zehirlenen 2 işçi hayatını kaybederken 3 işçi de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Niğde Gazozu fabrikasında meydana geldi. Gazoz fabrikasında çalışan Faruk Sert (35), Ufuk Kılıçarslan (29), B.Ş. (46), Durmuş Cebenay (43) ve O.B. (53), temizlik yapmak için su kazanına girdi. İşçiler, temizlikte kullandıkları kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu çıkan gazdan zehirlendi. Haber verilmesi üzerine fabrikaya AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan ilk müdahalede, kimyasal maddeden etkilenen Faruk Sert ve Ufuk Kılıçaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İşçiler O.B. ve B.Ş. ayakta tedavi edilirken durumunun ağır olduğu belirlenen Durmuş Cebenay ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, olay yerine gelen Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de fabrika yetkililerinden bilgi aldı. Vali Çelik, saat 10.40 civarında kazan temizliği yapan 2 işçi ile onlara yardıma gelen 3 işçinin kimyasal maddeden zehirlendiğini söyledi. Çelik açıklamasında, "Üzüntü verici bir olay, inşallah bu tür olaylar yaşanmaz. Yaptıkları bir kazan temizliği ancak kazan temizliğinde kimyasal maddeleri kullanmışlar. Kazan da su kazanı, normalde fabrika içinde kullanılan bir kazan değil. Adli tahkikat devam ediyor. Bir vatandaşımızın hayati tehlikesi var" diye konuştu.

İşçilerin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.