Gazze için yardım uçağı Kahire'ye indi

Türkiye'nin, Filistin'e yardım için Mısır'a gönderdiği uçak Kahire'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilaç ve tıbbi malzemeler taşıyan ve 20 uzman hekimle Ankara'dan hareket eden Cumhurbaşkanlığına ait uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.



Sağlık Bakanlığı yöneticileri de dahil olmak üzere 20 uzman hekim, Mısır Sağlık Bakanlığında bakan yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi

Bakan Koca açıklama yapmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın, ilaç, tıbbi malzemelerle sabah Mısır'a hareket edeceğini belirterek, "Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak." ifadesini kullanmıştı.

Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını ve 20 kişilik uzman ekibin Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacağını aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Arish Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Arish Havalimanı'na gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır."

Koca, fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapmasının planlandığını vurgulayarak, "Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek. İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli." ifadesini kullandı.