Gazze Mahkemesi'nin final oturumu 23-26 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek

Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 23-26 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Gazze Mahkemesi final oturumunda bir araya gelecek. Oturumda, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dair tanıklıklar, belgeler ve analizler sunulacak; mahkeme 26 Ekim’de nihai kararını açıklayacak.

Dört gün sürecek oturumlar boyunca, Gazze’de işlenen savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine ilişkin tanıklıklar dinlenecek, uzman değerlendirmeleri alınacak ve uluslararası hukukçularca deliller değerlendirilecek. Adaletin sesi olarak, İsrail’in Gazze’deki katliamını kayıt altına almayı, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi ve sorumluları teşhir etmeyi amaçlayan mahkemede akademisyenler, gazeteciler, sağlık çalışanları ve hayatta kalmayı başarmış Filistinli tanıklar yer alacak.

BM eski Özel Raportörü Richard Falk’un başkanlığındaki mahkemenin yönlendirme komitesinde BM Filistin eski Raportörü Michael Lynk, BM Gıda Hakkı eski Özel Raportörü Hilal Elver, akademisyen ve aktivistlerden Penny Green, Ahmet Köroğlu, ve Jamal Juma, hukukçulardan ise Raji Sourani, Craig Mokhiber, Wesam Ahmed ve Lara Elborno yer alıyor.

Gazeteci yazar Kenize Mourad, Malezyalı siyaset bilimci ve Uluslararası Adil Bir Dünya Hareketi'nin (JUST) Başkanı Dr. Chandra Muzaffar, Filistinli akademisyen ve zorunlu göçün tanığı Ghada Karmi, Kenya eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Willy Mutunga, Sumud Filosu organizatörlerinden Thiago Ávila, Filistinli akademisyen Sami Al Arian, Filistinli şair Tamim Al Barghouti ve Uluslararası Hukuk Profesörü Christine Chinkin’in jüri üyesi olduğu mahkemede gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler, Filistin’de yaşanan katliamla ilgili birçok farklı konuda konuşma yapacaklar.

Mahkemeyle eş zamanlı olarak Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla birçok etkinlik de düzenlenecek.