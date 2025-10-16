  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazze Mahkemesi'nin final oturumu 23-26 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek
Takip Et

Gazze Mahkemesi'nin final oturumu 23-26 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek

İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere küresel ve bağımsız bir girişim olarak ilk başlangıç toplantısı Londra'da düzenlenen, ardından ilk genel oturumu Saraybosna’da gerçekleştirilen Gazze Mahkemesi’nin final oturumu 23-26 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze Mahkemesi'nin final oturumu 23-26 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek
Takip Et

Eski BM Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 23-26 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Gazze Mahkemesi final oturumunda bir araya gelecek. Oturumda, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dair tanıklıklar, belgeler ve analizler sunulacak; mahkeme 26 Ekim’de nihai kararını açıklayacak.

Dört gün sürecek oturumlar boyunca, Gazze’de işlenen savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine ilişkin tanıklıklar dinlenecek, uzman değerlendirmeleri alınacak ve uluslararası hukukçularca deliller değerlendirilecek. Adaletin sesi olarak, İsrail’in Gazze’deki katliamını kayıt altına almayı, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeyi ve sorumluları teşhir etmeyi amaçlayan mahkemede akademisyenler, gazeteciler, sağlık çalışanları ve hayatta kalmayı başarmış Filistinli tanıklar yer alacak.

BM eski Özel Raportörü Richard Falk’un başkanlığındaki mahkemenin yönlendirme komitesinde BM Filistin eski Raportörü Michael Lynk, BM Gıda Hakkı eski Özel Raportörü Hilal Elver, akademisyen ve aktivistlerden Penny Green, Ahmet Köroğlu, ve Jamal Juma, hukukçulardan ise Raji Sourani, Craig Mokhiber, Wesam Ahmed ve Lara Elborno yer alıyor.

Gazeteci yazar Kenize Mourad, Malezyalı siyaset bilimci ve Uluslararası Adil Bir Dünya Hareketi'nin (JUST) Başkanı Dr. Chandra Muzaffar, Filistinli akademisyen ve zorunlu göçün tanığı Ghada Karmi, Kenya eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Willy Mutunga, Sumud Filosu organizatörlerinden Thiago Ávila, Filistinli akademisyen Sami Al Arian, Filistinli şair Tamim Al Barghouti ve Uluslararası Hukuk Profesörü Christine Chinkin’in jüri üyesi olduğu mahkemede gazeteciler, insan hakları savunucuları ve aktivistler, Filistin’de yaşanan katliamla ilgili birçok farklı konuda konuşma yapacaklar.

Mahkemeyle eş zamanlı olarak Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla birçok etkinlik de düzenlenecek.

Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybettiOyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybettiGündem
Benzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek: İşte 16 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detayları2025 Ekim otomotiv indirim kampanyaları: Hangi markada indirim var? Marka marka kampanya detaylarıOtomotiv
Tarih verildi! İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak, deprem tatbikatı yapılacakTarih verildi! İstanbul dahil 7 ilde sirenler çalacak, deprem tatbikatı yapılacakGündem

 

Gündem
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Türkiye'ye krtik ziyaret
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Türkiye'ye krtik ziyaret
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı
AK Parti'den "umut hakkı" açıklaması: İmralı'dan ya da DEM'den bir talep gelmedi
AK Parti'den "umut hakkı" açıklaması: İmralı'dan ya da DEM'den bir talep gelmedi
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlattı
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme başlattı
Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası
Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası
Ormanda yaşadığı öne sürülen aile için bakanlıktan açıklama: Destek çalışmaları sürüyor
Ormanda yaşadığı öne sürülen aile için bakanlıktan açıklama: Destek çalışmaları sürüyor