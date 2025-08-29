  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi! TBMM'den tüm ülkelere çağrı
Takip Et

Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi! TBMM'den tüm ülkelere çağrı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi! TBMM'den tüm ülkelere çağrı
Takip Et

TBMM Başkanlığı tezkeresi ile İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca tüm ülke parlamentoları, İsrail ile askeri ve ticari ilişkilerini sonlandırmaya, Filistin'e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi. 

Gündem
İzmir'deki orman yangınlarının ardından 281 yeni konutun temeli atıldı
İzmir'deki orman yangınlarının ardından 281 yeni konutun temeli atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Çin'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Çin'de görüşecek
Ümit Özdağ'dan Adalet Bakanlığı'na Ayşe Barım çağrısı
Ümit Özdağ'dan Adalet Bakanlığı'na Ayşe Barım çağrısı
TBMM’de ‘Gazze’ oturumu! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in devlet terörü sürüyor
TBMM’de ‘Gazze’ oturumu! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in devlet terörü sürüyor
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesinin alınması için emniyete talimat 
CHP İstanbul İl Başkanı'nın ifadesi için emniyete talimat 
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı