Haniye suikastına dünyadan tepkiler: "İran'da olduğu için çok ciddi"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülmesi dünyanın gündeminde.

Suikastın ardından ABD, Filistin, Katar ve İran'ın da aralarında olduğu birçok ülkeden açıklamalar geldi.

İran: İsrail'i pişman edeceğiz

Tahran'da gerçekleşen saldırıya İran'dan da kınama geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'i bu "korkakça" suikast nedeniyle "pişman etme" sözü verdi.

İran Devrim Muhafızları yaptıkları açıklamada, "Haniye'nin öldürülmesine sert ve acı bir yanıt verilecek" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise "Haniye'nin kanının boşuna dökülmediği" belirtilerek Haniye'ye yönelik saldırının İran ile Filistin direnişi arasındaki bağı daha da güçlendireceği kaydedildi. Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntıların araştırılmakta olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızlarının eski komutanlarından Muhsin Rezai de "İsrail'in, Haniye'yi Tahran'da öldürmenin bedelini ağır ödeyeceğini" söyledi.

ABD: Geniş bir savaş kaçınılmaz değil

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Ortadoğu'da daha geniş bir savaşın "kaçınılmaz" olmadığını düşündüğünü ve ABD olarak bölgede artan tansiyonu düşürmek için çalıştıklarını kaydetti.

"Diplomasi için her zaman alan ve fırsatlar olduğunu düşünüyorum" diyen Austin, İsrail'e yönelik bir saldırıya karşı İsrail'in yanında olacaklarını bir kez daha vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Haniye'nin öldürülmesini "tamamen kabul edilemez bir siyasi suikast" olarak tanımladı. RIA Novosti haber ajansına konuşan Bogdanov, bu suikastın tansiyonu daha da artıracağını ifade etti.

"İşler daha da şiddetlenecek ve durum kötüleşecek"

Daha önce Gazze'de rehineler konusunda arabulucu olarak görev yapmış olan Taylandlı siyasetçi Areepen Uttarasin "Suikast, İran'da gerçekleştiği için çok ciddi" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu, Hamas'ın rakiplerinin, herhangi bir yerde vurabileceğini gösteriyor. Hamas liderine suikast düzenlemek müzakereleri ve (gerilimin) düşürülmesini zorlaştıracak. İşler daha da şiddetlenecek ve durum kötüleşecek, iyiye gitmeyecek" dedi.

"Tüm Filistinli fraksiyonların birliği için çabaladı"

Haniye'nin oğlu Abdülselam Haniye, babasının ölümüne ilişkin açıklamasında, "Babam, vatansever yolculuğu sırasında dört suikast teşebbüsünden sağ çıktı ve bugün Allah ona hep dilediği şehadeti bahşetti. Milli birliği sağlamayı çok istiyordu ve tüm Filistinli fraksiyonların birliği için çabaladı. Suikastının bizi özgürlük sağlanana kadar mücadelesini vereceğimiz direnişten caydırmayacağını teyit ederiz" ifadelerini kullandı.

Mahmud Abbas: Tehlikeli bir gelişme

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas, Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastı 'korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak' nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu. Suikastı şiddetle kınadığını ifade eden Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa da konuya ilişkin açıklamasında, Haniye'ye yönelik suikastı kınayarak, 'Filistin halkının tüm fraksiyonlarını, güçlerini ve çocuklarını, işgal ve suçları karşısında daha fazla milli birlik ve metanete' davet etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin Eş Şeyh de suikastı şiddetle kınayarak bunu tehlikeli gerilim olarak değerlendirdi, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekun artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

Katar: Tehlikeli bir tırmanış

İsmail Haniye'nin ikamet ettiği Katar'dan da uğradığı suikasta ilişkin açıklama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Haniye'nin öldürülmesini güçlü bir şekilde kınadığını belirterek durumu 'tehlikeli bir tırmanış' olarak tarif etti.

Hizbullah: Direniş sürecek

Lübnan'daki Hizbullah da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Hamas'a ve Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden Haniye'nin Tahran’da suikasta uğramasına ilişkin açıklama yaptı "Büyük ve samimi lider Haniye'nin ölümü nedeniyle büyük üzüntü duyulduğu" ifadesine yer verilen açıklamada, başta Hamas olmak üzere tüm Filistinlilere başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Açıklamada, 'tüm direniş alanlarındaki mücadelenin kararlılık ve inatla sürdürüleceği' ifade edildi.

Malezya: Kınıyoruz

Malezya Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamasında, "Malezya, hedef gözetilerek yapılmış suikastlar da dahil olmak üzere tüm şiddet eylemlerini kati surette kınıyor ve barışsever tüm ulusları bu tür eylemleri kınamaya çağırıyor. Bu olay, tırmanışın azaltılmasına olan acil ihtiyacın altını çiziyor ve tüm tarafların yapıcı bir diyalogda bulunma ve barışçıl çözümler peşinde olma ihtiyacını güçlendiriyor" dedi.