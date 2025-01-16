Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı: Siyasiler ne tepki verdi?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Donald Trump, açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek anlaşmaya ilişkin siyasilerin açıklamaları şu şekilde oldu:

Cevdet Yılmaz: Ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz. Gazze'nin ayağa kalkması, mazlum Filistin halkının ihtiyacı olan insani yardımların yeterli ve kesintisiz olarak ulaştırılması için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz. Kalıcı siyasi çözüm oluşuncaya kadar Filistin davasını savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İki devletli adil bir siyasi çözüm, bölgemizin barış ve refahı için de olmazsa olmazdır. Farklı ülkelerden ve çeşitli kimliklerden insanların bu süreçte ortaya koydukları 'insanlık ittifakı' hiçbir zaman unutulmayacaktır. İşgalci İsrail yönetiminin insanlık dışı saldırıları karşısında insanlığı ve insani değerleri canlarıyla ayakta tutan kahraman Filistin halkını saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz."

Ömer Çelik: Egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması gerektiğini savunuyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye dönük vahşi saldırganlığının tüm insanlığın vicdanını kanatmaya devam ettiğini belirtti.

Hamas ile İsrail arasında ateşkes mutabakatına varılmasını buruk da olsa memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çelik, ateşkes sürecinde rol oynayan başta Katar ve Mısır olmak üzere arabulucu ülkelerin çabalarının çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Umarız ateşkes kalıcı hale gelir ve bir an evvel Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize gereken tüm yardımların ulaştırılması mümkün olur. Kalıcı ateşkes ve sonrasında kalıcı bir barış için 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen Filistin devletinin bir an evvel kurulması gerektiğini savunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın ilkeli ve dirayetli siyasetiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Gazze ve tüm Filistin şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz."

Numan Kurtulmuş: Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkının haklı mücadelesi ve onurlu direnişi, insanlık cephesinin sesi olmaya devam ediyor. Gazze’de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır.

Filistin’in özgürlüğü ve haklarının teslimi, sadece bir halkın değil, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkma mücadelesidir. Orta Doğu'da barış ve istikrarın anahtarı, Filistin halkının özgürlüğüdür. Bu amaçla, Gazze’deki her olumlu gelişme, kalıcı barışa uzanan yolda çok önemli bir aşamadır. Bir kez daha saygıyla andığımız Filistin şehitlerinin aziz hatıraları hürmetine, mazlumların zaferinin mutlaka tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz. Filistin halkının özgürce yaşayabileceği tam bağımsız bir devlete sahip olması, uluslararası toplumun tarihi bir sorumluluğudur. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin tanınması, bölgede kalıcı huzurun ve adaletin tesisi için zorunludur.

Türkiye olarak, millet ve devlet ortak bir duruşla, Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğiz. Dualarımız, Filistin’deki kardeşlerimizledir, mücadelelerinin onurlu ve adil bir sonuca ulaşacağına inancımız tamdır."

Mahmut Arıkan: Siyonist İsrail'i ateşkese mecbur bırakan Gazze'nin mücahitlerini yürekten tebrik ediyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin, "Binlerce şehit vermesine rağmen siyonist İsrail'e karşı bir an bile geri adım atmayan ve bugün ateşkese mecbur bırakan Gazze'nin mücahitlerini yürekten tebrik ediyorum." dedi.

Ahmet Davutoğlu: Kahraman Filistin halkı, soykırımcı İsrail devletini ve onun işbirlikçilerini ateşkes ilan etmek zorunda bırakmıştır

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ateşkese ilişkin kalıcı barış gerektiğine dikkat çekti. Davutoğlu, "2023 yılı Ekim ayından itibaren insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birinin yaşandığı Gazze’de insanlık onuru ve özgürlük mücadelesi veren kahraman Filistin halkı, soykırımcı İsrail devletini ve onun işbirlikçilerini ateşkes ilan etmek zorunda bırakmıştır." dedi.

Ali Babacan: Bundan sonra yapılması gereken bu ateşkesi, barış anlaşmasına götürmek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anki ateşkes sevindiricidir, önemli bir adımdır. Bugün ateşkes sağlandı zannederiz bakarsanız birkaç ay sonra bir olay, birkaç kıvılcım yeni bir çatışma ve savaşı başlatabilir. Bundan sonra yapılması gereken bu ateşkesi, barış anlaşmasına götürmek." ifadelerini kullandı.