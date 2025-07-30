Gazze'de son 24 saatte biri çocuk 7 kişi açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada Gazze'deki hastanelerde son 24 saatte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle biri çocuk 7 ölüm vakasının kaydedildiği aktarıldı.

İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 89'u çocuk olmak üzere 154'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani trajediyi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.