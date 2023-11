Gazze'den 44 Türk vatandaşı tahliye edildi

Dışişleri Bakanlığı ve AFAD organizasyonu ile Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 44 Türk vatandaşı, saat 14.30’da tarifeli uçakla İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı VİP salonunda bir süre dinlenen vatandaşlar, daha sonra AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü. Uçakla İstanbul’a gelen Muhammed Aknol, “Erkek kardeşim ve eşi şehit oldular. Akrabalardan yaklaşık 10 kişi öldü. Durumlar orada hiç iyi değil. Her yerden bombalıyorlar. Durumlar orada çok çok kötü. Orada artık hayat bitmiş gibi oldu” dedi.



Ailesinin savaş bölgesinde kaldığını söyleyen Ahmet Saydam ise, “Yemek yoktu, su yoktu, elektrik de yoktu. Çok kötü bir durumdaydık. Ailem Türk vatandaşı değiller, orada kaldılar. Şimdi alacaklar bizi otele geçeceğiz, sonra Van’a gideceğiz. Ben doktorum, Van’da kalıyoruz" ifadelerini kullandı.



Düğün yapmak için Gazze'ye gittiğini belirten Refah Saydam, “Biz 4 Ekim’de gittik, 7 Ekim’de savaş başladı. Düğünümüz 9 Ekim’de olacaktı. Allah’tan yaşıyoruz. Bir şey olmadı bize. Sabah sınır kapısına gittik. Sınır kapısından geldikten sonra Filistin kapısı rahattı kolay geçtik. 1 saat içerisinde Mısır tarafına geldik. Mısır tarafı bayağı zordu. Bayağı zorladılar. Konsolosluktan birileri gelmesine rağmen hiç yardımcı olmadılar. Türkiye bize çok yardımcı oldu. Konsolosluktan geldiler, her şeyi ayarlamışlar, hatta burada kalacak yeri ayarlamışlar sağ olsunlar. Biz orta bölgedeydik. Kuzey bölgesi çok kötü. Elektrik yok, su yok, internet yok. Gıda olarak patates, patlıcan, domates, salatalıktan başla hiçbir şey yoktu. Zar zor un bulunuyordu. Millet evde ekmek yapıyordu” diye konuştu.



10 yıl orada yaşadığını belirten Zekiye Delo, “Savaş değil yıkım. Herkes evini bıraktı, tek çanta ile çıktılar. Fakiri zengini herkesin yardıma ihtiyacı var. Biz 7 ev değiştirdik. Biz bunu sadece izliyor ve kınıyoruz. Sistemin bir şekilde değişmesi lazım. 10 yıl orada yaşadık. Savaşın 3 günü çıkmaya çalıştık, bombaladılar, geri döndük. Elektrik zaten yok, insanların un bulmaya şu an güçleri yok. Yardım ekipleri bombalardan her yere un götüremiyor. 3-4 gün daha dayanabilecek güçleri kalmadı” dedi.