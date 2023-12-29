Gazze'den getirilmişti: 2 aylık Yaman bebekten geriye bu acı fotoğraf kaldı
İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının son kurbanı 2 aylık Yaman bebek oldu. Saldırıda yaralandıktan sora Türkiye'de tedavi altına alınan Yaman bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi küçük bir tabutta toprağa verildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalı saldırısında yaralandıktan sonra, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Ankara'ya getirilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 aylık Yaman bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaman Alkurdi'nin cenazesi, küçük bir tabuta konulduktan sonra Türkiye ve Filistin bayraklarına sarılarak, Yahyalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 9 bine yakın çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Buna göre Filistin'de her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor.