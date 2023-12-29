Gazze'den getirilmişti: 2 aylık Yaman bebekten geriye bu acı fotoğraf kaldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik bombalı saldırısında yaralandıktan sonra, Sağlık Bakanlığı'nın girişimleriyle Ankara'ya getirilen ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 aylık Yaman bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaman Alkurdi'nin cenazesi, küçük bir tabuta konulduktan sonra Türkiye ve Filistin bayraklarına sarılarak, Yahyalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 9 bine yakın çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Buna göre Filistin'de her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor.