Gazzelilerin tahliyesi için Türkiye'den uçak gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Gazzeli kardeşlerimizin tahliyesi için görevlendirilen Hava Kuvvetlerimize ait bir adet C-130 uçağı; beraberindeki sağlık personeli ve sağlık malzemeleri ile Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Mısır’a hareket etti." açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyan askeri uçağın sabah saatlerinde Kayseri'den, Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na gönderildiğini belirtti.

Kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihazın yer aldığı uçağın dönüşte, çoğunluğu çocuklardan oluşan hasta ve refakatçileri tedavileri için Türkiye'ye getirileceğini ifade eden Koca, ilgili üç ülkeyle koordinasyon çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.