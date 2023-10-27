İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin 81 il başkanını temsilen Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve İzmir İl Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu ile birlikte Filistin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası konuşan Filistin Büyükelçisi Faad Mustafa, “Yaralı ve şehit sayılarımız gün geçtikçe artıyor. Sadece rakamlardan ibaret değildir, her şehidimiz bizim için bir destandır. Gazze’de olan savaş değil tam bir soykırımdır. 21. yüzyılda bütün dünya bu şiddeti kabul etmemelidir. Uluslararası toplum bize destek çıkmazsa bütün bölge bundan etkilenir.” dedi.

Mustafa sonrası söz alan Buğra Kavuncu ise şunları söyledi:

“Yarın partimizin 6. yılını kutlayacağız, cumhuriyetimizin 100. yılını idrak edeceğiz hep beraber. 81 il başkanımızla akşam bir toplantımız olacak. Bu vesileyle sayın büyükelçiyi ziyaret ettik. Gazze’de yaşanan büyük trajediyi, adeta soykırıma dönmüş terörü kınadık ve Filistin halkının yanında olduğumuzu, baş sağlığı dileklerimizi ve bundan sonraki süreçte umarımız bütün bu akan kanın durması yönünde her türlü desteği vereceğimizi bildirdik. Genel başkanımızın selamını ilettik. Kendileri de Filistin halkının, bu haklı mücadelesine verdiği destekten dolayı memnuniyetleri ifade ettiler. Bu yaşanan dramın büyüklüğünü, orada yapılan katliamı ne kadar sık tekrarlar ve yüksek sesle gündeme getirirsek belki bir nebze katkımız olur. 2,5 milyon insanın elektrikten ve sudan yoksun olduğu Gazze’ye sadece 84 tır ulaşabilmiş. Orada yaşanan insanlık dramının büyüklüğünü sadece bu iki rakamdan bile çok net görebiliyoruz. İstanbul il teşkilatımızla bir insani yardım hazırlığı yapıyor. Filistin’in işgal edilmiş toprakları ve İsrail’in yapmış olduğu bu insanlık dışı zulmün, terörün bir an önce durması en büyük temennimiz.” (ANKA)