Gazze'ye sağlık malzemeleri askeri uçakla gönderildi

7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması 17. gününe girerken, bölgedeki insani krizin boyutu da her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Çatışma ve bombardımanlarda can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ederken Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sağlık malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin, Hava Kuvvetlerine ait uçakla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderileceğini duyurdu.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır'a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda dört sorti planlandı." bilgisi verildi.

Askeri uçak Mısır'a hareket etti

Bakanlık, Gazze'ye sağlık malzemelerinin yer aldığı yardımları taşıyan askeri uçağın Mısır’a hareket ettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait ilk uçak, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan Mısır'a hareket etti. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçaklarımızın hazırlık faaliyetleri devam ediyor.” denildi.