'Gazze'ye Umut Işığı Ol' yürüyüşü: Binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü

Filistin’e Destek Platformu tarafından organize edilen yürüyüşe, İstanbul Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı’nda bir araya geldi. Ellerinde Filistin bayrakları ve “Gazze’ye Umut Ol” yazılı pankartlar taşıyan kalabalık, Ayasofya Camii’ne kadar yürüdü.

Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti ve dualar

“Gazze için bu bir umut yürüyüşüdür”

Filistin’e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, etkinliğin Gazzeli direnişçilere moral ve destek amacı taşıdığını belirtti. Güney, “Bu yürüyüş Gazzeli kardeşlerimize umut olsun. Bu umut mücahitlerin imanını güçlendirsin, Tel Aviv'deki kepazelere de korku olsun. 9 Ağustos bir milat olsun inşallah. İnsanlık tarihi görmediği bir zulmü gördü Gazze’de, Filistin’de. Bugüne kadar sayıları tespit edilen 62 bin şehidimiz toprak altında. Gazze’ye bunu reva gören Siyonist çeteleri asla unutmayacağız ve affetmeyeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Gazze için dualar edildi

Program kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze için dua etti. Katılımcılar, hep birlikte dualara eşlik etti.

Vatandaşlardan destek mesajları

Etkinliğe katılan vatandaşlardan İsmet Sandıkçı, “Oradaki kardeşlerimize, mazlum Filistin halkına, Gazze’ye umut olsun diye direnişte biz de varız, biz de burada sahip çıkıyoruz diye ailecek geldik. Elimizden gelen budur. İnşallah Siyonizm'in, İsrail’in sonu gelecek. Bunu en içten dileklerimizle istiyoruz Allah’ın izniyle,” dedi.

Bir diğer katılımcı Savaş Ceyhan ise, “Müslümanlar da Müslüman kardeşlerine destek olmalılar. İsrail mallarını almayarak, onları boykot ederek İsrail’i maddi olarak çökertmemiz lazım,” şeklinde konuştu.