Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan, geçirdiği rahatsızlık sonucu 63 yaşında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gebze ilçesindeki evinde sabaha karşı rahatsızlanan Arslan'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Pendik Kurtköy'de bulunan özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Arslan, müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü ifade etti.

Büyükgöz, "Onu mütevazılığı, çalışkanlığı ve Gebze'mize yaptığı hizmetlerle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine, kurumumuza ve tüm Gebze'mize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

