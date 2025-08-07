  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek
Takip Et

Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek

Gebze Belediyesi, ilk kez üniversiteye gidecek gençlere 10 bin TL tutarında maddi destek sağlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gebze Belediyesi üniversiteye giren gençlere 10 bin TL destek verecek
Takip Et

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen destek kapsamında; ilçede ikamet eden, ilk kez devlet üniversitesine kayıt yaptıran veya özel/vakıf üniversitelerinde en az yüzde 75 burs hakkı kazanan lisans öğrencilerine 10 bin TL tutarında maddi destek sağlanacak.

Hem öğrenciler hem de aileleri için önemli katkı

Başkan Büyükgöz’ün önerisiyle meclis gündemine taşınan proje, oy birliğiyle kabul edildi. Geçen yıl binlerce üniversite öğrencisinin yararlandığı bu program, hem öğrenciler hem de aileleri için önemli katkı sağladı. Bu yıl da devam edecek uygulama ile üniversiteye ilk adımını atan gençlerin maddi yükünün azaltılması hedefleniyor.

Erzurum'da "Karsu" ve "Cansu" isimli yerli patates çeşitleri geliştirildiErzurum'da "Karsu" ve "Cansu" isimli yerli patates çeşitleri geliştirildiEkonomi

 

Dolarda, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk!Dolarda, Trump'ın göreve başlamasından bu yana ilk!Dolar

 

Gündem
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Bolu’da ormanlık alanda yangın: Ekipler yoğun şekilde müdahale ediyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Muğla'da insanlık dışı olay! Çarptığı kadını ezerek kaçmaya çalıştı (Video)
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
Artvin'de şap alarmı: Hayvanların neredeyse tamamı etkilendi
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
THY, Kerkük seferlerine yeniden başlıyor
Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti'den ihraç edildi
Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı, DEM Parti'den ihraç edildi