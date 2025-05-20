Gebze'de boya fabrikasında yangın: Çok sayıda ekip bölgede
Kocaeli Gebze'de Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde bulunan bir boya fabrikasında yangın çıktı.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu üzerinde bulunan bir boya fabrikasında saat 12.00 sularında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda ekip evk edildi
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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