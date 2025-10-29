Gebze’de çöken bina: Felaket göz göre göre gelmiş! Kolanlar 24 saat önce tahtalarla tutturulmuş

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 7 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kolonlarda patlama sesleri duyulmuş

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, binanın yakınında yaklaşık 50 metre mesafede metro inşaatının devam ettiği öğrenildi. Sözcü'nün haberine göre ayrıca, binanın zemin katında bulunan eczanenin sahibi, çökmeden kısa süre önce kolonlarda patlama sesleri duyulduğunu ve bu anları görüntülediğini ifade etti.

Kolon tahtayla tutturulmuş

Yerde kayma ve taşıyıcı kolonlardaki deformasyon fotoğraflandı. Fotoğraflarda kaldırımda yumuşama, kolonla dış cephe arasında açılmalar ve kolonun tahtayla tutturulduğu görüldü. Eczanenin sahibinin eşi Uğur Aydın olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ben belediyeyle iletişime geçtim, herhangi bir sıkıntı yok"

"Çalışanlar bir kayma ve çökme olduğunu görüyorlar. Yaklaşık 3-4 cm civarında. Çalışanlarımız bildirince biz de hemen binanın müteahhidi Ergün Abi'ye haber veriyoruz. Ergün Bey, "Ben belediyeyle iletişime geçtim, herhangi bir sıkıntı yok. Bize bilgi gelince paylaşacağız" diyor.

"Binanın önünde bir çökme var galiba"

Sonra ben şehir dışından geldim, eczanenin içerisine girdim. İçeride su akıntılarının olduğunu gördüm çünkü eczanenin önünde hafif bir çökmeden kaynaklı su akıyor ertesi gün Ergün Abi'yle iletişime geçelim derken şu an enkaz altında olan Levent arkadaşımı gördüm. Levent içeri girerken beni gördü. "Binanın önünde bir çökme var galiba" dedim. "Bu binada kalınır mı?" dedi, "Abi bilmiyorum" dedim.

Bütün kolonları inceledim, içeride kamera kaydım var, alabilirsek bütün her tarafı tek tek ışıkla kontrol ettim. Sonrasında çatlak olmadığını görünce eve girdim. Levent Abi'ye ( enkaz altındaki baba) müteahhit 'herhangi bir sıkıntı yok' dedi dedim" ifadelerini kullandı.