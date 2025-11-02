  1. Ekonomim
Gebze'de çöken bina sonrası incelemeler devam ediyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken yedi katlı binanın enkazının kaldırıldığı ve bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği bölgede ekiplerin inceleme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nim Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken yedi katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında ön incelemenin tamamlanmasının ardından dün başlatılan enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, iş makinesi yardımıyla yıkıntıları kamyona yükleyip döküm sahasına götürüyor.

İşlemler sırasında toz oluşmaması için tankerden su sıkılıyor. Zaman zaman enkazdaki kaldırma çalışması durdurulup, sessizlik sağlanarak, cihazlarla zeminde ölçüm yapılıyor.

Binanın yol seviyesine kadar olan kısmı kaldırılacak, daha sonra bilirkişi heyetince binanın temel kısmında inceleme gerçekleştirilecek.

Bölgedeki binalar 7/24 izleniyor

Öte yandan, uzman ekipler, bölgedeki binalarda hem tarama yapıyor hem de zeminde ölçümler gerçekleştiriyor.

Sensörler vasıtasıyla bölgedeki binalar yedi gün 24 saat izleniyor.

Aileden geriye sadece Dilara kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken yedi katlı binanın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise sekiz saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.

Bölgede tedbir amaçlı 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız birim boşaltılmıştı.

