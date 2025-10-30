Gebze’de çöken bina: Yanındaki apartmanda da çatlaklar tespit edilmiş, CİMER'e bildirilmiş

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’ndeki yedi katlı Arslan Apartmanı dün sabah çöktü.

Zemin katında eczane, üst katlarda üçer dubleks daire bulunan binada yalnızca ikinci ve üçüncü kattaki beş kişilik Bilir ailesi yaşıyordu.

Arama-kurtarma ekipleri, 913 personel, 161 araç, 6 arama köpeği ve 10 sismik cihazla çalışmalar yürüttü; 12 yaşındaki Muhammed Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir’in cesetlerine ulaşıldı, 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ çıkarıldı. 19. saatte baba Levent ve anne Emine Bilir’in cesetleri de bulundu.

Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak.

Çöken binanın yanında da benzer çatlaklar oluşmuş

Çökmeden önce binanın en alt katında yer alan eczanenin kolonlarında hasar meydana geldiği ve durumun belediyeye bildirildiği ancak belediyenin sorun olmadığı yönünde tespit yaptığı ortaya çıkmıştı.

Halk TV'nin haberine göre çöken binanın yanındaki binada da benzer çatlaklar oluşmuş. Yakınlardaki metro inşaatı sonrası bu çatlakların oluştuğu bildirilmiş ve konuyla ilgili CİMER'e 26 Mayıs 2025'te şikayet kaydı bırakılmış.

Çatlaklar beş ay önce bildirildi

Şikayet kaydında şu ifadelere yer verilmiş:

"Sayın Yetkili,

İkamet ettiğim binanın yakınında bir süredir metro inşaatı çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar başlamadan önce evimizde herhangi bir çatlak veya yapısal sorun bulunmazken, çalışmaların başlamasıyla birlikte evimizin çeşitli bölgelerinde (özellikle tavan-duvar birleşim yerleri ve kolon hizalarında) gözle görülür çatlaklar meydana gelmiştir.

Bu çatlaklar zamanla artmış ve belirginleşmiştir. Ayrıca dış kapımız kapanmakta zorlanmakta, bu durum binada oturma ya da kayma ihtimalini düşündürmektedir.

Durumun can ve mal güvenliğimizi tehdit etmesinden ötürü endişe duymaktayım. Bu kapsamda;

Metro çalışmalarının çevre binalar üzerindeki etkilerinin incelenmesini,

Binamızda oluşan hasarın bu çalışmalardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının teknik olarak tespit edilmesini,

Gerekirse sorumluların belirlenmesini ve mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum.

Bilgilerinize arz ederim."

"Süreç takip ediliyor" yanıtı

CİMER'den 24 Haziran 2025'te gelen yanıtta sürecin takip edildiği belirtilerek şunlar ifade edildi:

"Gebze-Darıca metrosu kapsamında başvuru metninde bahsi geçen çatlakların oluşum nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla yüklenici firmaya detaylı teknik değerlendirme ve analiz çalışması yapılabilmesi için gerekli talimatlar verilmiş olup söz konusu çalışmalar genel müdürlüğümüzce takip edilmektedir."