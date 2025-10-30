  1. Ekonomim
Gebze'de çöken binada yaşayan Bilir ailesinin dört ferdi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken yedi katlı binada hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuk toprağa verildi. Enkazdan sağ kurtarılan ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir'in hastanede tedavisi sürüyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’ndeki yedi katlı Arslan Apartmanı dün sabah çöktü.

Zemin katında eczane, üst katlarda üçer dubleks daire bulunan binada yalnızca ikinci ve üçüncü kattaki beş kişilik Bilir ailesi yaşıyordu.

Sadece Dilara kurtarılabildi

Arama-kurtarma ekipleri, 913 personel, 161 araç, 6 arama köpeği ve 10 sismik cihazla çalışmalar yürüttü; 12 yaşındaki Muhammed Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir’in cesetlerine ulaşıldı, 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ çıkarıldı. 19. saatte baba Levent ve anne Emine Bilir’in cesetleri de bulundu.

Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları başlayacak.

Bilir ailesinin cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak yıkımın yaşandığı bölgede kurulan taziye çadırına getirildi.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenazeler, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne götürüldü. Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti. 

Muhammet Emir'in sınıf arkadaşları, ön safta durdu

Cenaze namazı öncesi Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Emir'in sınıf arkadaşları, ön safa alındı.

Gebze'de çöken binada yaşayan Bilir ailesinin dört ferdi son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 1

Anne ve baba ile 2 çocuğun cenazeleri, ikindi vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi. Emine Bilir'in Mustafa Paşa Kız Kur'an Kursunda geçici ücretli öğreticilik yaptığı, aynı zamanda hafız olduğu öğrenildi.

Gebze'de çöken binada yaşayan Bilir ailesinin dört ferdi son yolculuğuna uğurlandı - Resim : 2

Cenaze törenine, Bilir ailesinin yakınlarının yanı sıra Vali İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır ve Radiye Sezer Katırcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü ve vatandaşlar katıldı.

