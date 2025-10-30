Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak

Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı Arslan Apartmanı, dün sabah 07:00 sıralarında çöktü.

Zemin katında asma katlı eczane, diğer katlarında ise dubleks şekilde 3 daire bulunan binanın çöktüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada yalnızca, 2. ve 3. kattaki dairede kiracı olarak oturan 5 kişilik Bilir ailesinin olduğu belirlendi.

Sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir kurtarılabildi

Arama-kurtarma çalışmalarında; 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı.

Ekiplerin çalışmalarıyla gündüz saatlerinde aileden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cesetlerine ulaşıldı.

Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19. saatinde, baba 44 yaşındaki Levent Bilir ve anne 37 yaşındaki Emine Bilir’in de cesetlerine ulaşıldı.

Savcı heyeti inceleme yapıyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün çöken aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı 7 katlı binanın enkazında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcılardan oluşan heyet, incelemelere başladı.

Heyet, güvenlik amacıyla etrafı demir bariyerlere kapatılan enkazda çalışmalarını sürdürüyor. Binanın enkaz kaldırma çalışmaları, Cumhuriyet savcılarının incelemesinin ardından başlayacak.