Gebze'de fabrika alev alev yandı: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, fabrikayı alevlere teslim etti. Alevlerin yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrika alevlere teslim oldu. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi
Kısa sürede büyüyen yangın, Balçık bölgesinde bulunan ve solvent bulunduğu öğrenilen bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında fabrika, ev ve 3 araç küle döndü. 2 araç hasar hasar alırken, bir evin ise çatısı yandı.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.