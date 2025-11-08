Gebze’de kolonlarında çatlak oluşan bina boşaltıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binada kolonlarda tespit edilen çatlaklar nedeniyle yapı güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.
İstasyon Mahallesi 1410/1. Sokak'ta 3 dairenin olduğu 2 katlı binada ikamet edenler, kolonlarda çatlak oluştuğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis, zabıta, AFAD, Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bina mühürlendi
Ekiplerin çalışmasıyla, binada oturan 11 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların, yakınlarının evlerine gittikleri öğrenildi.
Ekipler, güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yaptıkları binayı mühürledi.