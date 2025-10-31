Gebze’de yıkılan binanın yakınındaki 12 bina mühürlendi: 45 aile tahliye edildi

  1. Ekonomim
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de yedi katlı binanın çökmesi sonucu aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından çevrede bulunan 12 bina mühürlendi, 45 aile tahliye edildi.

Kocaeli'de 29 Ekim Çarşmaba günü çöken ve beş kişilik aileden dördünün hayatını kaybettiği yedi katlı binanın etrafındaki 12 bina mühürlendi, 45 aile tahliye edildi.

Dün sabah enkaz alanında Cumhuriyet savcıları inceleme yaptı. Enkaz bölgesinde adli inceleme süreceği için, enkaz kaldırma çalışmaları başlamadı.

Bölgede, çökmenin olduğu ilk gün tedbir amaçlı dokuz bina mühürlendi. Ardından ilerleyen süreçte yapılan çalışmalarla üç binanın daha mühürlenmesine karar verildi.

Toplam 12 bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi. 12 binadaki 45 aile evlerinden tahliye edildi.

Ailelerden bir kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri’nde misafir edilirken, bazıları da kendi istekleriyle yakınlarının evlerine gitti.

Yıkımın yaşandığı Arslan Apartmanı’nın enkazı ve mühürlenen 12 binanın bulunduğu bölge, dronla görüntülendi. Bölgede bir süredir devam eden metro hattı çalışmasının olduğu görüldü. Metro çalışması nedeniyle açılan kuyu da dron görüntülerine yansıdı.

