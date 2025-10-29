  1. Ekonomim
  3. Gebze'deki 7 katlı binanın çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı (Video)
Kocaeli Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber Merkezi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın yıkılma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Enkaz altında kalan Bilir ailesinden 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Enkazdan 1 kişi sağ olarak kurtarılarak ambulansa alındı. Enkazdan çıkarılan kişinin 18 yaşındaki Dilara Bilir olduğu öğrenildi.

Binanın yıkılma anı güvenlik kamerasında

Öte yandan binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bina çökmeden önce sokaktan insanların geçtiği, ardından sokağı toz bulutunun kapladığı görüldü.

