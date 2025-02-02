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Gebze'deki engelli çocuğa şiddete Bakanlıktan açıklama: Müdahil olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kocaeli Gebze'de anne ve babasının şiddetine maruz kaldığı iddia edilen engelli çocuğun devlet korumasına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Gebze'deki engelli çocuğa şiddete Bakanlıktan açıklama: Müdahil olacağız
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında "Kocaeli Gebze'de engelli çocuk, anne ve babasının şiddetine maruz kaldı" başlığıyla haberler yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ocak'ta engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

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