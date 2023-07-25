Gece görüş helikopterleri Kemer'e sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer ilçesine bağlı Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarını inceledi.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Böcek, dün akşam saat 21.15'te Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına gelen ihbar üzerine bütün ekiplerinin yola çıktığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak 73 itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile 223 itfaiyeciyle yangının söndürülmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Böcek, "Şu anda yanan alanın 180 hektarı geçtiği söyleniyor. Bütün hedefimiz, yangının en kısa zamanda kontrol altına alınması. Artık ciğerlerimiz yanmasın. Ormanımız yanmasın." dedi.

Böcek, yangının ulaşımı olmayan sarp bir alanda çıkması, ilerlemesi ve poyrazın da etkisiyle henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti.

Söndürme çalışmalarına olabildiğince katıldıklarını aktaran Böcek, "Şu anda gördüğünüz gibi yangın söndürme uçakları, helikopterler hepsi havadan destek olmaya çalışıyor." dedi.

Çevre illerdeki belediyelerin ekiplerinin de destek için geldiğini belirten Böcek bütün belediyelere teşekkür etti.

Tam kontrol altına alınmak üzereyken...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda devam eden yangına gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterle müdahale edileceğini bildirdi. Bölgenin zorlu bir topoğrafyaya sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları söyledi:

"Bugün öğle saatlerinde 'kontrol altına alındı' haberini vermek üzereyken maalesef yangının özelliği gereği spot atma diye tarif edilen yangının içerisinden çıkan bir parçanın, bir top güllesi gibi düşünün ormanlık alanın içerisine düşmesiyle maalesef orada yeni bir yangın başladı. Arkadaşlarımız halen o alanın yayılmaması için gerekli gayret sarf ediyorlar. Dünden itibaren karasal olarak herhangi bir ulaşım imkanı olmayan bu yere arkadaşlarımız çok yoğun bir gayretle bir bölümüne karadan ulaşabilecek bir metodu buldular ve uyguladılar. Şu anda bir bölümü itibarıyla yangının söndürmenin en önemli unsurlarından olan karasal gücün oraya ulaşmasını sağladılar. Saat 8 itibarıyla şu anda halihazırda devam eden hava müdahalesi, havanın kararmasıyla hava güçlerinin yere inmesiyle sona erecek. Ancak şu anda 5 gece görüş helikopterimiz, buraya ulaşmak üzere, gece boyunca da gece görüş helikopterlerimiz bu müdahalelerine devam edecekler. Yangın bir kamyon tabir ettiğimiz bir alanın içerisine hapsedilerek söndürülmeye çalışılıyor."