Gece müzeciliğinde 1 milyon 326 bin ziyaretçiye ulaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğinde 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaşıldığını bildirdi.

Ersoy, "Tarihimizin ve kültürel mirasımızın eşsiz güzelliklerini gecenin büyüleyici atmosferinde ziyaretçilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gece müzeciliği uygulamamızla 15 Ekim itibarıyla 1 milyon 326 bin 590 ziyaretçiye ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32’lik artış kaydettik" dedi.

Gece müzeciliğinde bu yıl en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri hakkında da bilgi veren Ersoy, şu listeyi paylaştı:

• Efes Ören Yeri (501 bin 811)

• Galata Kulesi (277 bin 557)

• Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri (190 bin 910)

• Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi (62 bin 071)

• Didim Ören Yeri (60 bin 884)

• Marmaris Müzesi (50 bin 053)

Gece müzeciliği uygulamasının Göreme Ören Yeri'nde 31 Ekim'e dek, Galata Kulesi'nde ise yıl boyunca devam ettiğini söyleyen Ersoy, "Kültürel mirasımızı daha geniş kitlelerle buluşturmak, müze ve ören yerlerimizi yaşayan mekanlara dönüştürmek için aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.