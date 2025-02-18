Gece yalnız yürürken kadınlar artık daha güvensiz hissediyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı Yaşam Memnuniyeti araştırmasına göre 2024 yılında gece yalnız yürürken kendisini güvensiz hisseden kadınların oranı yüzde 22,1'den yüzde 26,6, çok güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 5,2'den yüzde 9,3'e yükseldi.

Yalnız yürürken kendini güvende hissedenler azaldı

TÜİK'in araştırmasına göre bireylerin yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme oranları önceki yıla göre azaldı.

Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini çok güvenli hissedenlerin oranı yüzde 11,3'ten yüzde 7,7'ye, güvenli hissedenlerin oranı yüzde 54,6'dan yüzde 50,9'a geriledi.

Yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 15,4'ten yüzde 19,7, çok güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 3,5'ten yüzde 6'ya yükseldi.

Gece yalnız yürüyen kadınlar güvensiz hissediyor

Kadınların yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvende hissetme oranları da incelendi.

Buna göre gece yalnız yürürken kendini çok güvenli hisseden kadınların oranı yüzde 8,2'den yüzde 4,7, güvenli hissedenlerin oranı yüzde 48,2'den yüzde 43'e düştü. Gece yalnız yürürken kendini güvensiz hisseden kadınların oranı da yüzde 22,1'den yüzde 26,6, çok güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 5,2'den yüzde 9,3'e yükseldi.