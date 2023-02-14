Geçici barınma ağları kuruluyor, konteyner seferberliği hızlandı

İSTANBUL (EKONOMİ)

Deprem bölgesindeki birçok alanda arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaşılırken, yaraların sarılmasına yönelik toplumsal dayanışma da büyüyor. Bölgenin acil ihtiyacı olan geçici barınma sorununun çözümü için yürütülen seferberliğe, kamu-özel kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, iş dünyası örgütleri ve vatandaşlar da bağışlarıyla destek veriyor. Bölgede kurulmasına başlanan geçici barınma merkezlerine kamu kurum-kuruluşları, sivil toplum örgütleri, şirketler ve kişiler tarafından gönderilen ya da gönderilmek üzere siparişleri verilen konteyner sayısı 30 bini aştı. Küçük miktarlardaki tedarikle birlikte toplam sayının 50 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Yurtdışından da çok sayıda konteyner ve çadır desteği sağlanıyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI-1522

■ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te 1522 konteynerin kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

MÜSİAD-1000

■ MÜSİAD da Kahramanmaraş’ın Elbistan bölgesinde depremden etkilenen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı izni ve AFAD koordinasyonunda 1000 tane konteyner evi bulunan tefrişatlı konteyner kent kurulacağını bildirdi.

ASO-300

■ Ankara Sanayi Odası, depremin en çok etkilediği illerden Hatay’da 1500 kişilik konteyner yaşam merkezi kuracağını açıkladı. ASO, ilk etapta yaşam merkezinin alt yapısını hazırlayacağını, ardından 300 konteynerle barınma ihtiyacını karşılayacaklarını bildirdi.

İZTO-200

■ İzmir Ticaret Odası (İZTO), “İzmir Yardıma Koşuyor” kampanyası kapsamında mühendislik, mimarlık ve inşaat meslek komitelerince portatif konteyner projesi hazırlandığını bildirdi. Açıklamada, konteynerlerin demonte şekilde taşınabildiği ve 25 dakikada kurulabildiği kaydedildi. Proje kapsamında ilk etapta 200 konteynerin üretilerek deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.

KATAR-10.000

■ Katar, depremzedeler için taahhüt ettiği, Dünya Kupası’nda kullanılan konteyner evlerin ilk bölümünü Türkiye’ye göndermeye başladı. Katar Kalkınma Fonu Direktörü Halife bin Casim el-Kevari, konteyner evlerin yüklendiği başkent Doha’daki Uluslararası Hamed Limanı’nda basına yaptığı açıklamada, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin talimatıyla Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için 10 bin konteyner evin sevk işlemlerine başladıklarını belirtti. Katar, ilk kargo gemisiyle 306 adet konteyner ev yollandığını bildirdi.

BAYKAR-1000

■ Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, deprem bölgelerine AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışladıklarını açıkladı. Bayraktar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Milletimiz için #KonutSeferberliği başlatıyoruz. BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız” ifadelerini kullandı.

LİMAK- 600

■ Limak Şirketler Grubu, depremlerden etkilenen Hatay’da ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde belirlenen 2 ayrı noktada toplam 4 bin kişinin barınabileceği yaklaşık 600 konteynerin kurulumuna başladı. Limak’tan yapılan açıklamaya göre, Limak’ın kurulumuna başladığı konteyner kentler yaklaşık 2 hafta içinde altyapıları ile birlikte tamamlanacak.

KALYON HOLDİNG-527

■ Kalyon Holding 3000 kişilik konteyner kent kuruyor. Türkiye’yi sarsan felaketin ardından, 2 bin 336 gönüllüsüyle afet bölgesinde yer alan; barınmadan enkaz kaldırma teçhizatı ve makinelerine; gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psikolojik desteğe tüm imkânlarını seferber eden Kalyon Holding, Gaziantep’in İslâhiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. Firma, deprem bölgesine 527 konteyner ve 41 çadır gönderiyor.

EF-500

■ Erden Timur, ayrıca NEF olarak da 500 konteyner göndereceklerini, deprem bölgesindeki çocukların eğitimlerin aksamaması için bir prefabrik okul yaptıracaklarını belirtti. MERSİN VALİLİĞİ-1500 AFAD’da Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde görevlendirilen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilçede 1500 konteyner kuracaklarını belirtti. Pehlivan, kurulacak konteyner kentte yaklaşık 4 bin depremzedenin barınacağını kaydetti.

İSTANBUL VALİLİĞİ-172

■ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 172 konteyner gönderdiklerini söyledi.

DÜZCE VALİLİĞİ-500

■ Düzce Valiliği öncülüğünde TSO ve DESOB’un yanı sıra bölgedeki bazı firma ve kuruluşların desteği ile Düzce’den deprem bölgesine afetzedelerin barınması için 500 adet konteyner gönderilecek.

SAMSUN VALİLİĞİ-46

■ Samsun Valiliği, Samsun’un Terme ilçesinde bulunan 46 prefabrik konteyneri Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine gönderecek.

SİNOP VALİLİĞİ-8

■ Sinop Valiliği koordinasyonuyla, ilden 8 tam donanımlı konteyner deprem bölgesine gönderildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İZNİK BELEDİYESİ-56

■ Eylül 2022’de Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları’nda kullanılan 56 konteyner, bölgeye gönderiliyor.

ELDER-105

■ Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği de (ELDER) deprem bölgesine 105 konteyner ve 1200 çadır gönderdiklerini açıkladı.

GİSBİR-30

■ Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), yaşanan felaketin ilk gününden bu yana ülkedeki seferberliğe dahil oldu. Birlik, ihtiyaçlar doğrultusunda bölgeye 30 konteyner ev gönderdi.

MAERSK-1.000

■ Danimarkalı konteyner taşımacılığı devi Maersk, depremlerden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için Türkiye’ye yaklaşık 1.000 nakliye konteyneri bağışladı.

İNSAY YAPI-25

■ İnsay Yapı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen depremlere ilişkin bölgeye yardımlarını iletiyor. İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, mobil duş, mobil tuvalet, koğuş banyo ve yemekhane olarak kullanılmak üzere afet bölgelerine 25 konteyner gönderdiklerini açıkladı.

İBB-38

■ Hatay’da 1.500 metrekare barınma alanı kuran İBB, 140 kabin mobil tuvalet, 42 adet mobil duş, 5 mobil WC olmak üzere, toplam 26 konteyneri faaliyete aldı. İSKİ de Hatay’a 7 konteyner tuvalet ve 4 konteyner duş gönderdi.

GÜNGÖREN BELEDİYESİ-20

■ Güngören Belediyesi ise Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi’nde, 20 konteyner kurdu.

ANTALYA TSO-80

■ Antalya TSO da deprem bölgelerine 80’den fazla konteyner gönderdi. Antalya TSO Başkan Yardımcısı Boğaçhan Göksu, "Konteynerleri, her şeyi tam, kuruluma hazır şekilde ulaştırdık” dedi.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ-500

■ Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, depremzedeler için tanesi 80 bin liradan 500 adet konteyner siparişi verdiklerini bildirdi.

TOYOTA TÜRKİYE VE LEXUS TÜRKİYE-500

■ Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. ile Lexus Türkiye, Ahbap Derneği’nin, afet bölgelerindeki barınma sorununa çare olmak üzere başlattığı Konteyner-Ev Projesi’ne dahil olundu. Şirket 500 konteyneri, Ahbap koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine teslim edecek.

TURKON-100

■ Türkiye’nin önde gelen denizcilik şirketlerinden Turkon, Afad işbirliğinde Mersin'deki deposunda bulunan 100 konteyneri, depremzedelerin kullanımına sunarak yaşam alanı haline getiriyor. Her konteynerde 6 kişi kalabilecek. Konteynerlerin içerisinde yatakların yanı sıra, buzdolabı, ısıtıcı ve klima tuvalet ve banyo yemekhane olacak.

ÇELİKEL TARIM-10

■ Çelikel Tarım Makineleri de ürettiği 10’dan fazla konteynerle depremzedelerin barınma ihtiyacını karşıladı.

TÜREB-150

■ Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), deprem bölgesine toplam 150 konteynerle destek vereceğini açıkladı.

TFF VE KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI-1000

■ TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı da deprem bölgesinde 1000 konteynerden oluşan geçici barınma alanı oluşturacak. Proje için gerekli harcamaların TFF hesaplarından yapılmasına; proje finansmanı için 59 milyon lirasının 2022-2023 sezonu naklen yayın dağıtım havuzundan alınmasına karar verildi.

MSC, 5 bin konteynerlik kent kuruyor

Deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik en büyük desteklerden biri dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden biri olan MSC’den geldi. Türkiye’deki şirketleri aracılığıyla tüm lojistik faaliyetlerini deprem bölgesine yardım için seferber eden MSC Grup, konteyner kent kurulması amacıyla kamu kurumlarına toplamda 5 bin adet konteyneri hibe etti.

MSC Grubu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi: “Kahramanmaraş merkezli ve 10 çevre ili art arda sarsan deprem felaketi nedeniyle derin bir üzüntü yaşıyoruz. Deprem bölgelerinde ihtiyaçların karşılanması için devlet kurumları ile koordineli olarak çalıştığımızı bildirmek isteriz. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Valiliği ve AFAD ile koordineli olarak konteyner kent kurulması amacıyla, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illerimize 1.250’şer adet, toplamda 5 bin adet konteyner tahsis edildi.”

Diğer yandan, Tekirdağ Valiliği ve AFAD’ın yönlendirmesiyle enkaz çalışmalarında kullanmak üzere belediye iş makinesi, MEDLOG low-bed aracıyla Hatay’a ulaştırılmak üzere gece yola çıktı. Valiliğe ulaştırılan yardımlar da MSC’nin konteynerlerine grup şirketlerinden Medlog’un araçlarına yüklenerek Kahramanmaraş’a gönderildi. Afetin ilk gününden itibaren tahsis ettiği konteyner ve araçlara ek olarak MSC Grubu, yardımları ulaştırmak için demiryolunu da kullanmaya başladı. AFAD’ın talebi üzerine, Tekirdağ Valiliği organizasyonuyla toplanan yardım malzemeleri MSC’nin sağladığı 18 konteynere yüklenerek bugün Medlog Tekirdağ İstasyonu’ndan yola çıktı. İskenderun Sarıseki’de bulunan Medlog deposuna indirilen yükler, burada AFAD’ın yönlendirmesiyle yine Medlog TIR’ları ile ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor.

AHBAP, konteyner alımı yapmaya devam edecek

Depremin ilk gününden itibaren bölgede olduğunu belirten AHBAP Başkanı sanatçı Haluk Levent, "AHBAP Arama Kurtarma Ekipleri ve AHBAP gönüllüleri hala orada çalışıyor. AFAD ile işbirliği protokolümüz var. Onlarla görüşürüz ve orada ne yapabileceğimize bakarız, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız” dedi. Depremin ilk gününden itibaren temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştıklarına değinen Levent, “Bundan sonraki günlerde daha önce yaptığımız gibi çalışmalarımızın tamamını raporlayıp, Twitter’dan ve Instagram’dan görüntülenme durumuna kadar, hatta faturaların görüntülenme durumuna kadar göstereceğimizi taahhüt ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konteyner alımıyla ilgili de konuşan Levent, “2 bin konteyner için Hatay Valiliği’nden iznimizi aldık. Diğer şehirlerdeki toprak ve arazi durumuna bakıyoruz, sonuçlara göre 2 bin ile 3 bin arası bir konteyner alımı daha yapacağız” dedi. Levent, tüm bu projeler için ayırdığı bütçenin en az 850 milyon TL olacağını da paylaştı.