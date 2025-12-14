Geçici koruma sona eriyor: Suriyeliler için ikamet izni dönemi başlıyor

Suriye’de çatışmaların bitmesinin üzerinden bir yıl geçmesine karşın, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin geri dönüş süreci öngörülen hızda ilerlemedi. 8 Aralık 2024’te savaşın sona ermesinden bu yana yaklaşık 600 bin kişi ülkesine dönerken, Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı hâlâ 2 milyon 370 bin düzeyinde. Dönüşleri teşvik etmek amacıyla güvenlik birimleri çeşitli düzenlemeler hayata geçirse de, atılan adımlar beklenen sonucu vermedi.

Geri dönüşler bazı yeni tedbirlerle kademeli olarak gerçekleştirilecek

Edinilen bilgilere göre dönüşlerin hızlandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa’da olduğu gibi Suriyelilerin geçici koruma statülerinin hemen kaldırılması önerildi. Ancak Erdoğan’ın, Türkiye’nin başından beri sürdürdüğü tavrı hatırlatarak, zorla göndermeye yönelik uygulamalara itiraz ettiği belirtildi. Bu sebeple, geri dönüşlerin bazı yeni tedbirlerle kademeli olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklar ve kurumların koordinasyonunda önümüzdeki günlerde yeni adımlar atılacak.

Suriyeliler, diğer yabancılar gibi katkı payı ödeyecek

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilere yönelik ücretsiz sağlık hizmeti uygulamasının yeni yılla birlikte sona erdirilmesi kararlaştırıldı. Buna göre 1 Ocak’tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Suriyeliler, diğer yabancılar gibi katkı payı ödeyecek. Güvenlik bürokrasisi, söz konusu düzenlemenin gönüllü geri dönüşleri artıracağını değerlendiriyor.

İkamet izni için sıkı kurallar uygulanıyor

Ücretli sağlık hizmetine geçilmesinden sonra ikinci adım ise geçici koruma statülerinin kademeli olarak kaldırılması olacak. Statüleri kalkınca Türkiye’deki Suriyelilerin ikamet etme iznine tabi tutulması gerekecek. Ama ikamet izni için de sıkı kurallar uygulanıyor. Güvenlik kaynakları, “Önümüzdeki süreçte kademeli olarak geçici koruma statüleri kaldırılınca, bu durumda olanlar mecburen ikamet izni almak zorundalar. Bunun da belli kuralları var. Mesela evi olacak, işi olacak, kira sözleşmesi getirecek. Getirilen kira sözleşmesinde yer alan eve de bakılacak, belki izin verilmeyecek. Sağlık sigortası var mı? Bankada parası var mı? Belli şartlar var. Bunları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Bir anlamda ikamet etme izni almak çok zor olacak. Alamayanlar ise mecburen ülkelerine gidecek. Aksi hâlde kaçak duruma düşecekler. Bütün bu sıkı kurallar sebebiyle Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin hızlanması bekleniyor” değerlendirmesini yaptı.